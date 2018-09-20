Индустриальный парк создадут на базе электролизного химкомбината ТВЭЛ в Иркутской области

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области и топливная компания "ТВЭЛ" подписали дорожную карту по созданию индустриального парка на промышленной площадке Ангарского электролизного химического комбината (АЭХК, входит в состав компании ТВЭЛ). Подписи под документом поставили глава региона Сергей Левченко и президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Стороны подписали дорожную карту по созданию индустриального парка на базе электролизного химкомбината ТВЭЛ. Документ направлен на закрепление стратегического партнерства между топливной компанией и Иркутской областью. Начало этому положило соглашение о намерениях по привлечению инвесторов и резидентов на площадку АЭХК для создания новых неядерных производств", - сказали в пресс-службе.

Глава региона Сергей Левченко отметил, что в рамках совместной работы области с топливной компанией была создана рабочая группа по поиску и подбору резидентов, проводился отбор проектов, возможных к реализации, организовывались выездные совещания и осмотр объектов комбината. "Проводимая работа показала необходимость расширения сотрудничества в части использования предприятиями научно-промышленного комплекса Иркутской области имеющихся компетенций "ТВЭЛ" по общепромышленной деятельности", - сказал Левченко.

Дорожной картой предусмотрено утвердить существующую схему земельного участка АЭХК, а также зарегистрировать ее в кадастровой палате. Кроме того, в ближайшее время необходимо определить разработчика концепции индустриального парка, а сама концепция должна быть принята не позднее декабря 2019 года.

АЭХК был открыт в 1954 году как предприятие по обогащению урана и выпуску химической продукции, в настоящее время предприятие активно работает в направлении развития неядерных производств. В 2016 году АЭХК запустил единственное в РФ производство ангидрида трифторметансульфокислоты, который используется для создания новейших лекарств.