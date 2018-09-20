{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Red Wings планирует перевезти 2,7 млн пассажиров в 2018 году

Генеральный директор авиакомпании Евгений Ключарев отметил, что прогноз превышает показатели прошлого года на 70%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings планирует перевезти 2,7 млн пассажиров в 2018 году. Об этом на пресс-конференции, посвященной новому брендингу авиакомпании, сообщил гендиректор Евгений Ключарев. Это почти на 70% больше, чем в 2017 году - тогда авиакомпания перевезла 1,6 млн пассажиров.

"В настоящий момент в этом году мы планируем перевезти 2,7 млн пассажиров", - сказал он.

Также Ключарев отметил, что ожидает к концу года чистую прибыль, сопоставимую с показателем за 2017 год (164 млн руб.).

Обновление парка

По словам гендиректора Red Wings, флот авиакомпании будет постепенно перекрашиваться в новую ливрею. То есть уже имеющиеся самолеты продолжат летать с прежним дизайном, а вновь поступающие в парк авиакомпании - уже с новым.

"В наших планах в следующем году прибытие еще четырех судов А321. Следующий год будет для нас также крайне важен с учетом того, что, начиная с мая, у нас начинаются поставки самолетов А220-300, это бывший самолет Bombardier CS300. Впервые мы получим новые воздушные суда, непосредственно с завода", - отметил Ключарев.

Также он сообщил, что обсуждается вопрос об отказе от эксплуатации от Ту-204. Сейчас их пять в авиапарке Red Wings. Кроме них перевозчик эксплуатирует восемь Airbus A321 и четыре Airbus A320.

Также, по словам Ключарева, начиная с весны следующего года, планируется также ребрендинг дочерней авиакомпании "Нордавиа".

Red Wings - российская авиакомпания, базирующаяся в Москве в аэропорту Домодедово. Компания работает на рынке авиаперевозок с 1999 года (до 2007 г. под названием "Авиалинии 400").

Теги
Россия
Додон: Молдавия не учла интересы торговых партнеров в РФ при подписании соглашения с ЕС
По словам главы республики, именно поэтому Кишинев потерял свой стратегический рынок
Читать полностью