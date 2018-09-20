МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings планирует перевезти 2,7 млн пассажиров в 2018 году. Об этом на пресс-конференции, посвященной новому брендингу авиакомпании, сообщил гендиректор Евгений Ключарев. Это почти на 70% больше, чем в 2017 году - тогда авиакомпания перевезла 1,6 млн пассажиров.
"В настоящий момент в этом году мы планируем перевезти 2,7 млн пассажиров", - сказал он.
Также Ключарев отметил, что ожидает к концу года чистую прибыль, сопоставимую с показателем за 2017 год (164 млн руб.).
Обновление парка
По словам гендиректора Red Wings, флот авиакомпании будет постепенно перекрашиваться в новую ливрею. То есть уже имеющиеся самолеты продолжат летать с прежним дизайном, а вновь поступающие в парк авиакомпании - уже с новым.
"В наших планах в следующем году прибытие еще четырех судов А321. Следующий год будет для нас также крайне важен с учетом того, что, начиная с мая, у нас начинаются поставки самолетов А220-300, это бывший самолет Bombardier CS300. Впервые мы получим новые воздушные суда, непосредственно с завода", - отметил Ключарев.
Также он сообщил, что обсуждается вопрос об отказе от эксплуатации от Ту-204. Сейчас их пять в авиапарке Red Wings. Кроме них перевозчик эксплуатирует восемь Airbus A321 и четыре Airbus A320.
Также, по словам Ключарева, начиная с весны следующего года, планируется также ребрендинг дочерней авиакомпании "Нордавиа".
Red Wings - российская авиакомпания, базирующаяся в Москве в аэропорту Домодедово. Компания работает на рынке авиаперевозок с 1999 года (до 2007 г. под названием "Авиалинии 400").