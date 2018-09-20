Правительство не планирует в 2019-2021 годах крупные сделки по приватизации госкомпаний

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не закладывает в бюджет на 2019-2021 годы приватизацию крупных пакетов акций госкомпаний, которые сейчас недооценены из-за санкций, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания правительства.

"Если вы посмотрите в материалах бюджета [на 2019-2021 годы], там не предусматривается приватизация каких-то крупных пакетов наших компаний. Потому что сейчас, в условиях различных ограничений, санкций, конечно, стоимость наших компаний недооценена", - сказал Силуанов.