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Правительство не планирует в 2019-2021 годах крупные сделки по приватизации госкомпаний

Стоимость российских компаний в условиях санкций недооценена, отметил министр финансов Антон Силуанов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не закладывает в бюджет на 2019-2021 годы приватизацию крупных пакетов акций госкомпаний, которые сейчас недооценены из-за санкций, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания правительства.

"Если вы посмотрите в материалах бюджета [на 2019-2021 годы], там не предусматривается приватизация каких-то крупных пакетов наших компаний. Потому что сейчас, в условиях различных ограничений, санкций, конечно, стоимость наших компаний недооценена", - сказал Силуанов.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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