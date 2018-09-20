ЦБ видит некоторое снижение рисков финансовой стабильности и кредитного риска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Риски финансовой стабильности и кредитные риски в России несколько снизились, как и волатильность на валютном рынке, сказала журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах Второго Евразийского женского форума.

"Сейчас риски финансовой стабильности несколько даже снизились по сравнению с пиками, которые мы наблюдали. Но [сохраняется] достаточно высокая волатильность на валютном рынке, хотя мы с пиков слегка спустились", - сказала Юдаева.

"Мы действительно смотрим, что происходит на рынке ОФЗ. Нужно сказать, что там ставки выросли, но это не был какой-то дезорганизованный процесс, в целом было плавное повышение, соответствующее динамике, наблюдавшейся на других развивающихся рынках", - отметила она.

"Касательно банковского сектора и кредитного риска, ЦБ видит некоторую стабилизацию ситуации, ее улучшение, - сказала она. - Кредитный риск снижается".

По данным Юдаевой, крупнейшие банки и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) активно покупали ОФЗ в августе. "В основном выкупают крупнейшие банки, но и крупные НПФ тоже были активны. Как и весной, так и сейчас вмешательство регулятора не понадобилось", - сказала она.

В августе на фоне слабого рубля и ожидания новых, более жестких санкций США, которые могут распространиться на госдолг РФ, начала расти доходность российских ОФЗ. В начале сентября доходность 10-летних ОФЗ превысила 9%, но позднее снизилась. В ноябре США могут ужесточить рестрикции, в частности запретив операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков) и ограничив операции крупнейших российских банков в долларах.

Важно быть готовыми

Юдаева напомнила, что ЦБ с крупными российскими банками отрабатывал конкретные стрессовые сценарии, которые могут реализоваться на фоне ужесточения санкций в отношении РФ.

"Мы надеемся, что ничего такого произойдет, но важно быть готовым к любым ситуациям", - отметила она.

Повышение ставки ЦБ на прошлой неделе и мораторий на покупку валюты до конца 2018 года "повлияли на стабилизацию рынка и в будущем повлияют на стабилизацию снижения инфляции", считает первый зампред ЦБ.

14 сентября ЦБ поднял ключевую ставку впервые с 2014 года, повысив ее на 0,25 процентного пункта - до 7,5% годовых. ЦБ также предупредил, что дальнейший рост доходности на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к сохранению волатильности на российском финансовом рынке.

