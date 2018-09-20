Власти Тюменской области запустят агропромышленный парк в 2019 году

ТЮМЕНЬ, 20 сентября./Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Власти Тюменской области планируют запустить в регионе в 2019 году агропромышленный парк, направленный на привлечение инвесторов в переработку сельхозпродукции. Об этом в интервью ТАСС во время Тюменского нефтегазового форума сказал губернатор уральского региона Александр Моор.

"Мы планируем в 2019 году открыть агропромышленный парк в Ишимском районе, он будет в большей степени направлен на привлечение инвесторов в переработку сельхозпродукции, это очень интересное направление. Мы создаем условия для его развития. Что такое индустриальный парк - это земельный участок, где есть все коммуникации, где за очень недорого предоставляется земля и полный пакет налоговой и финансовой поддержки. Задача компаний - прийти, построить и начать выпускать", - сказал глава региона.

По его словам, с потенциальными резидентами парка уже идут переговоры. "Возможность выхода на площадку планируем предоставить им в 2019 году. В рамках форума <...> было подписано четыре соглашения, где зафиксированы намерения наших потенциальных партнеров о строительстве предприятий на территории индустриальных парков (в регионе) и о нашем максимальном содействии успешной реализации проектов", - добавил он.

В пресс-службе губернатора региона отметили, что были подписаны соглашения о проекте по производству нефтегазопромыслового оборудования, инициатором выступает ООО "Урал НПО сервис", оказанию сервисных услуг и производству комплектующих в области генерации малой энергетики, инициатором выступает ГК "МКС", также подписано соглашение с группой компаний "Альт-инвест", основной целью которого является привлечение инвесторов для реализации проектов на территории области. Еще одно соглашение подписано с российским подразделением французской группы Leblanc - ведущей французской компании, специализирующейся на дизайне и производстве световых декораций. "Все они резиденты существующих технопарков", - пояснили в ведомстве.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.