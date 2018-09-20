Белоруссия и Россия могут подписать в октябре балансы на поставки продовольствия

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Балансы взаимных поставок Белоруссией и Россией продовольствия в 2019 году согласованы и могут быть подписаны 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Белоруссии и России. Об этом заявил в четверг вице-премьер белорусского правительства Михаил Русый в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Обычно балансы мы подписывали в первом квартале года, который наступает. Мы готовы подписать [балансы] 12 октября на Форуме регионов в Могилеве в присутствии глав государств", - отметил вице-премьер.

Он сообщил, что данное предложение будет озвучено 21 сентября в Сочи на встрече президентов и членов правительства двух государств. Русый уточнил, что согласованные балансы предполагают увеличение поставок белорусского молока в РФ на "102% к тому, что было у нас на 2018 год, по мясу - 107%, а может быть, и больше".

"Главное, чтобы была какая-то обязательность с обеих сторон по исполнению этих балансов. То есть в принципе решения найдены. Главное сейчас поставить их в нужно русло", - сказал заместитель премьер-министра Белоруссии.