Мантуров: Россия и Китай в 2017 году достигли качественного прорыва в росте товарооборота

КУНЬМИН /Китай/, 21 сентября. /ТАСС/. России и Китаю удалось достичь качественного прорыва в росте товарооборота в 2017 году. Об этом в пятницу на открывшемся в городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай) третьем заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы отмечаем укрепление тренда на увеличение взаимного товарооборота между Россией и Китаем. Если в 2016 году мы говорили скорее о восстановительном росте после двухлетнего снижения, то сейчас можно вести речь о качественном прорыве. По итогам прошлого года взаимная торговля увеличилась на 31,5%, и в текущем году мы фиксируем схожую динамику", - указал он.

"Хотел бы подчеркнуть, что наращивание товарооборота между нашими странами идет ускоренными темпами в сравнении с основными внешнеторговыми партнерами Китая. Тем самым формируются устойчивые предпосылки для выхода на объем взаимной торговли, превышающий $100 млрд, что, безусловно, является знаковой планкой", - подчеркнул глава Минпромторга РФ.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за первые восемь месяцев текущего года вырос на 25,7% - до $67,51 млрд.

Также в рамках заседания Мантуров пригласил Китай принять участие в Глобальном саммите производства и индустриализации (The Global Manufacturing and Industrialisation Summit 2019, GMIS-2019) в июле 2019 года в Екатеринбурге.

"В заключении хотел бы поблагодарить наших китайских партнеров за готовность поддержать российскую заявку на проведение выставки "ЭКСПО-2025". А также привлечь ваше внимание к еще одной российской инициативе, успешная реализация которой отвечает нашим общим интересам: речь идет о проведении Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге в июле будущего года", - сказал он.

"Он пройдет под патронажем ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию - прим. ТАСС) и внесет важный вклад в усилия по реализации целей устойчивого развития, в том числе с учетом вызовов четвертой промышленной революции. Приглашаем китайских друзей принять участие в работе этого саммита", - резюмировал он.

Проведение GMIS-2019 запланировано в Екатеринбурге в июле 2019 года в привязке к 10-й Международной промышленной выставке "Иннопром". Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус.