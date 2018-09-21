Мантуров: российская "Биокад" разработает и выведет на рынок Китая шесть препаратов

КУНЬМИН /Китай/, 21 сентября. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания "Биокад" планирует в партнерстве с китайским холдингом Shanghai Pharmaceuticals разработать и вывести на рынок Китая не менее шести препаратов. Об этом в пятницу на открывшемся в Куньмине (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай) пленарном заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Настрой на поиск общих точек роста в инновационных секторах, о которых вы сегодня упомянули, мы, безусловно, должны проецировать на более широкий круг отраслей. В этой связи хотел бы отметить подписанный на днях во Владивостоке меморандум о взаимопонимании между российским фармацевтическим лидером "Биокад" и холдингом Shanghai Pharmaceuticals", - указал он. "В рамках партнерства планируется разработка, регистрация и вывод на рынок Китая не менее шести препаратов, в том числе для лечения онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний - терапии рака легких, рака молочной железы и псориаза", - сообщил министр.

ЗАО "Биокад" - одна из крупнейших в России биотехнологических инновационных компаний полного цикла, которая занимается всеми этапами создания лекарственных препаратов. В компании работает более 1,7 тыс. человек, в том числе 700 ученых и исследователей. Офисы и представительства компании расположены в США, Финляндии, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнаме, Египте и других странах.