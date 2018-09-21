Мантуров: развитие промышленности России и Китая вызывает недовольство у Запада

КУНЬМИН (Китай), 21 сентября. /ТАСС/. Развитие промышленности России и Китая и их сотрудничество в этой сфере вызывает недовольство у западных стран. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в пятницу в китайском городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай).

"Вы сами видите, в какой сложной геополитической и экономической ситуации находятся наши страны. И в первую очередь это связано с тем, что мы обеспечиваем производство в больших объемах конкурентоспособной продукции - это касается металлургии, черной и цветной, в частности алюминия", - сказал Мантуров на пресс-конференции по итогам российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.

"Чем сильнее становится наша промышленность, Китая и России, тем большее недовольство это вызывает у наших западных коллег, в частности, - США", - заявил он.

"Но это нас только больше мотивирует к тому, чтобы мы кооперировались по тем направлениям, которые сегодня обсуждали. В частности, это металлургия, алюминий, радиоэлектронная промышленность, фармацевтика, автомобилестроение и новые прорывные отрасли", - сообщил Мантуров.

"Давление, санкции и определенные запреты со стороны западных стран и США лишний раз подталкивают нас на кооперацию и нахождение совместных решений и продуктов", - резюмировал глава российского Минпромторга.