Мантуров: РФ может производить промпродукцию в Сирии для экспорта в третьи страны

Сторчак: РФ будет платить по своим обязательствам даже в случае санкций США на госдолг

По словам замминистра финансов РФ, разговоры о том, что РФ не будет платить по внешнему долгу и по государственному внутреннему долгу не имеют под собой никакого основания

Читать полностью