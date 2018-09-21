Мантуров: РФ может производить промпродукцию в Сирии для экспорта в третьи страны

КУНЬМИН (Китай), 21 сентября. /ТАСС/. Россия может организовать производство промышленной продукции в Сирии для возможного экспорта в третьи страны, заявил министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров в городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай).
"Мы достаточно давно взаимодействуем с Сирией по поставкам дорожно-строительной техники, строительных материалов, организации там производства строительной продукции", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.
"Надеюсь, что это не только местный рынок Сирии. Если это будет конкурентоспособная продукция, то она будет востребована и в близлежащих странах, куда можно будет поставлять свою технику с сирийской площадки", - сказал глава российского ведомства.
"Это транспортное машиностроение, продукция автопрома. Номенклатура широкая - это и энергетическое машиностроение, без чего, собственно, невозможно обеспечить распределенную энергетику в этой стране", - добавил Мантуров.