Китай станет страной-партнером России по организации авиасалона МАКС-2019

КУНЬМИН (Китай), 21 сентября. /ТАСС/. Россия пригласила КНР стать страной-партнером на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Как заявил в пятницу в городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай) российским журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, китайская сторона приняла это предложение.

"Впервые мы изменим формат Международного авиационно-космического салона МАКС. Мы предложили Китаю стать страной-партнером. Коллеги согласились и приняли наше приглашение", - сказал Мантуров.

Историю Международного авиационно-космического салона (МАКС) принято отсчитывать с выставки "Мосаэрошоу-92", которая состоялась в подмосковном Жуковском 11-16 августа 1992 года. В 1993 году прошел первый МАКС, который с этого момента проводится раз в два года.