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Самородок янтаря весом 1,8 кг добыт под Калининградом

Если камень будет выставлен на аукцион, то, по предварительной оценке специалистов, стартовая цена уникального самородка составит порядка 600 тыс. рублей

ТАСС, 21 сентября. Крупный самородок янтаря весом 1,8 кг добыт на карьере Приморский Калининградского янтарного комбината (входит в Ростех). Если камень будет выставлен на аукцион, то, по предварительной оценке специалистов, стартовая цена уникального самородка составит порядка 600 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе комбината.

"Образец представляет собой монолитный объемный кусок овальной формы, без сколов, видимых трещин и включений органического и неорганического происхождения. На поверхности камня многочисленные неглубокие раковины и небольшие включения рыхлого янтаря. Цвет светло-коричневый, желтый. Габаритные размеры 200*150*105 мм", - говорится в сообщении комбината

"Янтарь найден в Международный день мира, и мы приняли решение назвать уникальный самородок "Камнем мира", - отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин.

"Камень мира" - самый крупный из девяти уникальных камней, добытых в 2018 году. По словам Зацепина, раньше в Приморском карьере добывали лишь по шесть - восемь уникальных образцов за сезон. В 2016 году было извлечено 14 крупных камней, 2017 году - 19 янтарных самородков.

Добыча янтаря на Калининградском янтарном комбинате в 2018 году составит 450 тонн.

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