Самородок янтаря весом 1,8 кг добыт под Калининградом

ТАСС, 21 сентября. Крупный самородок янтаря весом 1,8 кг добыт на карьере Приморский Калининградского янтарного комбината (входит в Ростех). Если камень будет выставлен на аукцион, то, по предварительной оценке специалистов, стартовая цена уникального самородка составит порядка 600 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе комбината.
"Образец представляет собой монолитный объемный кусок овальной формы, без сколов, видимых трещин и включений органического и неорганического происхождения. На поверхности камня многочисленные неглубокие раковины и небольшие включения рыхлого янтаря. Цвет светло-коричневый, желтый. Габаритные размеры 200*150*105 мм", - говорится в сообщении комбината
"Янтарь найден в Международный день мира, и мы приняли решение назвать уникальный самородок "Камнем мира", - отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин.
"Камень мира" - самый крупный из девяти уникальных камней, добытых в 2018 году. По словам Зацепина, раньше в Приморском карьере добывали лишь по шесть - восемь уникальных образцов за сезон. В 2016 году было извлечено 14 крупных камней, 2017 году - 19 янтарных самородков.
Добыча янтаря на Калининградском янтарном комбинате в 2018 году составит 450 тонн.