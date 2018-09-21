Эксперты считают, что беспилотники и роботы сделают транспортные перевозки эффективнее

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Повысить эффективность крупных логистических компаний, объем работы которых с каждым годом растет, могут современные технические решения, в частности, применение робототехники и беспилотного транспорта. Об этом сообщил на Международной выставке CeMAT Russia генеральный директор "ТехноСпарка" (структура Роснано) Денис Ковалевич.

Международная выставка CeMAT Russia, которая проходит в Москве с 19 по 21 сентября, является единственной в России площадкой, где представлены передовые решения в сфере складской техники, оборудования и систем для организации работы склада и логистики. В рамках выставки также проходит форум "Эффективное управление интралогистикой предприятия". Партнером мероприятия выступает "ТехноСпарк", одним из акционеров которого является Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано.

"Крупные логистические компании инвестируют миллиарды долларов в повышение эффективности действующей системы логистики. Но одновременно крупным продавцам, таким как "Амазон", "Алибаба", уже недостаточно мощности нынешней логистической системы. На этом разрыве появляется место для технологических предпринимателей. Предприниматели не приспосабливают роботов к работе на существующих складах, а полностью меняют структуру склада под роботов, они работают над беспилотным транспортом", - сказал Ковалевич.

Директор нанотехнологического центра "Сигма. Новосибирск" Борис Галкин также считает, что пришло время роботизации логистики. Он напомнил, что согласно прогнозу аналитиков, за 20 лет объем беспилотных решений в логистике вырастет в тысячу раз. "Наибольший прирост дадут складские роботизированные системы и беспилотные транспортные перевозки. Через 20 лет объем этого рынка достигнет $250 млрд", - отметил Галкин.

Самым мощным толчком к росту эффективности транспортно-логистической системы является переход на беспилотный автотранспорт, уверен Вадим Топоров из компании "КПМГ в России и СНГ". По его словам, один беспилотный автомобиль способен заменить три нынешних грузовика с водителями. Кроме того, беспилотники способны на 10% сократить расходы на топливо. По мнению Топорова, переход от управляемого к автономному транспорту по масштабам можно сравнить с переходом от лошадиных перевозок к автомобилям.

При этом, по мнению экспертов, Россия еще не готова к масштабному внедрению беспилотного транспорта. Согласно результатам исследования 20 стран мира на готовность к внедрению беспилотников на дорогах общего пользования, которое презентовал Топоров, Россия оказалась на 18 месте, рядом с Бразилией, Мексикой и Индией. Причины такого низкого места в рейтинге - плохая развитость и состояние дорожной инфраструктуры, почти полное отсутствие электромобилей, незначительность исследовательских заделов в области беспилотного транспорта.