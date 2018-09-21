Минприроды выделит более 160 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения в регионах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ приняло решение о субсидировании инвестиционных проектов в сфере водоснабжения на сумму 161,7 млн руб. в третьем квартале 2018 года Об этом в пятницу сообщает пресс-служба федеральной целевой программы (ФЦП) "Вода России".

"Субсидии на инвестиционные проекты получат: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининградская область, Республика Карелия, Камчатский край, Республика Татарстан, Краснодарский край и другие", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что эти регионы подавали заявки на получение средств.

Отмечается, что в 2018 году Минприроды были предоставлены субсидии на сумму около 553 млн рублей из 852 млн, запланированных в рамках ФЦП "Вода России". В результате проведенных мероприятий ожидается снижение объема загрязненных сточных вод на 104 млн куб. м в год, а также снижение количества загрязняющих веществ на 1,6 тыс. тв год", - отметили в ведомстве.