Ространснадзор выступил за лицензирование заказных пассажирских перевозок в России

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Ространснадзор выступает за ускоренное введение лицензирования заказных пассажирских перевозок в РФ на законодательном уровне в целях обеспечения транспортной безопасности. Об этом заявил в пятницу на VII Всероссийской конференция "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму - 2018" в Калининграде глава ведомства Виктор Басаргин.

"Мы двумя руками сегодня за то, чтобы в ускоренном режиме принять закон о лицензировании [заказных перевозок] всех пассажирских перевозок", - сказал Басаргин, заверив, что для добросовестных перевозчиков получение лицензий не должно вызывать проблем и Ространснадзор примет для этого необходимые меры. Кроме того, по его словам, ведомство прорабатывает вопрос о передаче полномочий по организации пассажирских перевозок наземным автомобильным и электротранспортом регионам.

Глава Ространснадзора отметил, что решение вопроса лицензирования заказных перевозок направлено на обеспечение безопасности перевозок пассажиров. По его словам, 90% потерь человеческих жизней в результате транспортных происшествий в стране приходится на заказной транспорт.

Басаргин также добавил, что ведомство выступает за внедрение на территории страны системы электронного билета с учетом опыта организации перевозок во время чемпионата мира по футболу в России. "Мы надеемся, что в ближайшее время мы все-таки получим полноценный электронный билет, получим [право] по всем электронным системам передавать список пассажиров", - сказал он, напомнив, что система тестировалась во время ЧМ-2018 и, по его словам, следует обязать перевозчиков работать в этой системе.

О конференции

VII Всероссийская конференция "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму - 2018" проходит в Калининграде 20-21 сентября при поддержке Минтранса РФ, комитета Госдумы по транспорту и строительству. Эксперты обсуждают проблемы совершенствования защищенности транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, включая террористические акты. Форум собрал более 400 представителей законодательной и исполнительной власти, надзорных органов, транспортных предприятий. Обсуждаются вопросы безопасности на воздушном, железнодорожном транспорте и метрополитенах, морском, речном, автомобильном, городскому электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.