В регионах ПФО из-за жаркого лета снизился урожай зерна

ТАСС, 21 сентября. Сухая и жаркая погода летом 2018 года привела к серьезному сокращению урожая зерновых в регионах Приволжского федерального округа (ПФО): например, в Саратовской и Пензенской областях он сократился примерно на треть по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в профильных ведомствах. При этом погода положительно повлияла на темпы уборочной кампании и на качество зерна.

Погода привела к снижению урожая

В большинстве регионов, по состоянию на сегодняшний день убрано более 90% площадей, засеянных зерновыми. В Нижегородской области этот показатель составляет 99%, в Мордовии уборка зерновых и зернобобовых культур завершена. "Сейчас идет уборка кукурузы на зерно, при благоприятных погодных условиях ее планируется завершить в течение 20 дней", - отметили в пресс-службе минсельхоза республики. В середине октября уборочная кампания закончится в Пензенской области, в Татарстане.

Жаркое лето, которое позволило активизировать уборочную кампанию, сказалось на объеме урожая - из-за засухи он снизился внескольких регионах ПФО. В Саратовской области, по предварительным данным, в этом году будет собрано менее 4 млн тонн зерновых, что на 33% меньше, чем в прошлом году. При этом от засухи погибло около 500 тыс. тонн зерна, рассказали ТАСС в пресс-службе министерстве сельского хозяйства региона.

Схожая ситуация наблюдается в Пензенской области, где урожай прогнозируется на уровне 1,7 млн тонн (сокращение более 30% по сравнению с прошлым годом). В Мордовии недобор зерна составит в этом году около 400 тыс. тонн, а урожай прогнозируется в объеме 1,1 млн тонн. Сокращения урожая ждут и в Самарской области.

Не так сильно сказалась погода на регионах, где объем собираемых зерновых традиционно невысок. Так, в Удмуртии будет намолочено 677 тыс. тонн зерна (в 2017 году эта цифра составляла 795 тыс. тонн). В Пермском крае валовый сбор зерновых культур будет не ниже уровня прошлого года. "На данный момент обмолочено зерновых и зернобобовых культур на площади более 186 тыс. га, намолот составил 337,5 тыс. тонн ", - отметили в пресс-службе краевого минсельхоза.

В Кировской области погода этим летом была благоприятной для сельхозработ, поэтому валовый сбор зерна и урожайность ожидаются даже выше, чем в прошлом году.

Урожайность стала ниже

Из-за жаркой погоды снизилась и урожайность зерновых. К примеру, в Татарстане она снизилась на 23%.

"В летний период, в период вегетации был введен режим ЧС в 17 районах из-за засухи, по этим зонам урожай, конечно, скромнее. <…> Засуха повлияла на урожайность, снизив ее. В прошлом году средняя урожайность по пшенице была 34 ц/га, в этом - меньше 26 ц/га", - сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ильдус Габдрахманов.

В Мордовии и Пензенской области, несмотря на снижение объема зерновых, удалось сохранить высокую для регионов урожайность - она составляет 26 и 25,2 ц/га соответственно. Это стало возможным благодаря использованию современных средств защиты растений и удобрений, отметили в профильных ведомствах.

Высокое качество зерна

Наряду с негативным влиянием на объемы урожая, жаркое лето 2018 года сыграло роль в повышении качества зерна, что отмечают почти во всех регионах ПФО. "Качество зерна гораздо выше, чем в прошлом году, безусловно, на этом сказалась и сухая солнечная погода, а также грамотная работа аграриев со средствами химизации, защиты растений, удобрениями", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе минсельхоза Пензенской области. Схожую тенденцию отмечают профильные ведомства Мордовии, Саратовской и Нижегородской областей.

Высокое качество зерна, несмотря на снижение урожая, позволит обеспечить продовольственную безопасность регионов. По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ожидаемый валовой сбор зерна (1,2 млн тонн) позволит полностью покрыть потребности региона в семенах, продовольственном и фуражном зерне, тем более, что доля продовольственного зерна превышает прошлогодние показатели.

"Несмотря на все сложности этого сезона, аграрии вырастили достойный урожай, обеспечив продовольственную безопасность региона", - сообщил ТАСС и. о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.

В Пензенской области, несмотря на сокращение урожая до 1,7 млн тонн, его объема будет достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности региона в зерне. "Мы примерно вышли на уровень потребления в 1,4 - 1,5 млн тонн [зерна] внутри области, это с учетом внутрихозяйственных нужд - обеспечения птицы, скота зерном", - отметил зампредседателя правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.