Власти Ставрополья ожидают около 140 млрд рублей инвестиций в АПК региона к 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в агропромышленный комплекс (АПК) Ставропольского края к концу 2024 ожидается на уровне 140 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"На сегодняшний день в орбите краевого министерства находятся 60 крупных инвестиционных проектов. До конца 2024 года прогнозируемый объем вложений составляет 140 млрд рублей", - сказал Ситников, выступая в Ставрополе на международном форуме "АгроЮг-2018". Планируется, что реализуемые проекты обеспечат рабочими местами 8 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в 2018 году инвестиции в отрасль прогнозируются на уровне 25 млрд рублей. На Ставрополье строятся тепличные комплексы, плодохранилище и др. С 2013 по 2017 год объем вложений в сферу АПК края составил 94 млрд рублей, было создано 4 тыс. рабочих мест.

Международный форум экспертов в области сельского хозяйства "АгроЮг" проходит на Ставрополье четвертый год подряд. В 2018 году в нем принимают участие более 500 экспертов, представители профильных российских и зарубежный компаний, региональных правительств.