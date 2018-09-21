Россия поднялась на 13-е место в рейтинге доступности открытых данных

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия поднялась на 13-е место с 25-го в рейтинге Open Data Barometer за 2018 год, который оценивает, как правительства стран раскрывают данные и какой это дает социальный и экономический эффект.

Лидером рейтинга стала Канада. Второе место занимает Великобритания, третье - Австралия. В отличии от предыдущих версий рейтинга, где анализировались данные из более чем 100 стран, в 2018 году в рейтинг вошли только 30 стран, которые подписали Международную хартию открытых данных или антикоррупционные принципы открытых данных G20.

Россия, согласно рейтингу, добилась значительного прогресса в раскрытии бюджетных данных, сведений о государственных закупках и международной торговле, а также в публикации данных криминальной статистики и информации о состоянии окружающей среды. Также есть успехи в части раскрытия данных в сфере образования, здравоохранения, транспорта и организации выборов. Более активно госорганы стали публиковать картографическую информацию и сведения о недвижимости. При этом детальные данные о государственных расходах пока публикуются недостаточно.

"Были сформированы нормативная и методологическая базы для развития открытых данных, тематические приоритеты в раскрытии данных, - прокомментировала член экспертного совета при правительстве РФ Екатерина Шапочка. - Созданная инфраструктура должна стать частью цифровой экономики и цифрового госуправления, а наработанные практики и подходы - использоваться при формировании национальной системы управления данными".

По мнению экспертов, в доработке нуждается область картографии.

По мнению руководителя проектов дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики Руслана Артамонова, по другим критериям оценки России могли бы быть выше. "Нам по ней поставили только пять баллов из 100 возможных, хотя наш реестр юридических лиц удовлетворят более высоким критериям оценки, - считает Артамонов. - Он есть в электронном виде, периодически обновляется, часть его открыта бесплатно, в нем достаточно просто найти информацию".

На едином портале открытых данных РФ опубликовано более 21 тыс. наборов открытых данных.