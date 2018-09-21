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Проблемы туроператора "Натали турс"

Глава Ростуризма рассказал о влиянии ухода "Натали Турс" на имидж туристического рынка

По словам Олега Сафонова, на рынке никакого кризиса нет, туроператоры работают стабильно

МОСКВА, 21 сентября./ТАСС/. Уход туроператора "Натали Турс" незначительно повлиял на имидж всего туроператорского рынка России. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Натали Турс" когда-то была крупным туроператором, одним из лидеров выездного туризма, но к моменту прекращения деятельности рыночная доля этой группы компаний была невелика. К сожалению, такие инциденты отражаются на репутации всего туроператорского сообщества. Но в данном случае имиджевые последствия для отрасли не столь высоки", - считает Сафонов.

По его словам, на рынке никакого кризиса нет, туроператоры работают стабильно, оказывают высококачественные услуги.

Теги
РоссияСафонов, Олег ПетровичПроблемы туроператора "Натали турс"
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