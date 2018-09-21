МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,08% - до 2426,8 пункта, РТС - на 0,78%, до 1149,53 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск вырос на 0,41%, до 66,53 рубля, курс евро - на 0,13%, до 78,14 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,03% - до $78,68 за баррель.
"В понедельник рост может продолжиться, индекс Мосбиржи попробует приблизиться к отметке 2450 пунктов, индекс РТС - закрепиться за отметкой 1150 пунктов", - прогнозирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.
"Торги по паре доллар/рубль пройдут в диапазоне 65,8-66,3 рубля, а по паре евро/рубль - в коридоре 77,6-78,2 рубля", - добавила она.