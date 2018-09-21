Эксперт: цифровую экономику на Северном Кавказе прежде всего нужно развивать в АПК

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Северный Кавказ нуждается во внедрении цифровой экономики в первую очередь в агропромышленном комплексе. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института инновационной экономики Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН Инна Рыкова на площадке экономического форума по развитию цифровой экономики во Владикавказе.

"Северный Кавказ - это прежде всего агропромышленный комплекс, и здесь нужно переходить к модели цифрового сельского хозяйства, во всем мире уже практически уходит ручной труд, ручная автоматизация", - сказала Рыкова.

По ее словам, для внедрения цифровой экономики в данную отрасль необходимо обеспечение технологиями, а также креативность молодежи, "которая должна встраиваться в эту цепочку, осваивать лучшие зарубежные практики и приносить их в Россию".

Она отметила, что регион должен и может уходить от импорта сельхозтоваров. Основным фактором в решении проблемы является именно нежелание молодежи работать в агропромышленном комплексе, полагает Рыкова.

"Мы должны уходить от импорта, но при этом мы увеличиваем импорт капусты, чеснока и не можем производить их? Все мы можем. Главное, чтобы было желание. Основная проблема - молодежь не хочет идти в АПК", - пояснила она.

Переработка продукции

Среди реализуемых в сфере цифровой экономики проектов на Северном Кавказе Инна Рыкова назвала тепличные хозяйства, которых достаточно много в регионе. Между тем она отметила слабое развитие переработки продукции и отсутствие должной финансовой помощи сельхозпроизводителям. "Слабое звено в переработке продукции, здесь недостаточно и технологического оборудования и, самое главное, жалуются сельхозтоваропроизводители на отсутствие достаточных источников финансирования, то есть, нет денег - нет бизнеса", - сказала она.

В то же время Рыкова отметила, что в настоящее время необходимо проработать условия предоставления господдержки в виде субсидий производителям сельхозпродукции и начинать с прогнозирования и планирования реальных потребностей региона. "Нужен поиск инициативных людей, которые готовы двигаться в отношении проектов, и мы говорим об этом постоянно с Северной Осетией. И включать молодежь, которая готова заниматься предпринимательством, а мы готовы оказать всю необходимую поддержку", - заключила эксперт.

Экономический форум по развитию цифровой экономики проходит во Владикавказе 21-22 сентября.

Модератором пленарной дискуссии "Цифровизация системы государственного управления и бизнеса" выступит руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Инна Рыкова. В дискуссии также будут участвовать члены правительства республики, представители компании "Лаборатория Касперского".

Организаторы форума - Министерство РФ по делам Северного Кавказа, правительство Северной Осетии, СОГУ, управление республики по информационным технологиям и связи, Северо-Осетинское отделение Сбербанка России, НИУ "Высшая школа экономики" и другие.