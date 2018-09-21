Производство лецитина запустят в Волгоградской области в 2019 году

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Американская компания Cargill в 2019 году запустит на базе своего маслоэкстракционного завода под Волгоградом производство подсолнечного лецитина, стоимость проекта - 500 млн рублей, сообщили ТАСС в компании.

"Новый проект - это производство лецитина из подсолнечника. <…> [Объем инвестиций] более 500 млн рублей", - рассказали в организации.

Предполагается, что производство лецитина будет расположено на площадке маслоэкстракционного завода в городе Новоанниский Волгоградской области, который запустят в октябре.

"[Производство] заработает в будущем году. <…> В России культура его потребления недостаточно развита, в основном уходит на экспорт. Мы будем давать сырой лецитин - для глубокой переработки у нас в стране нет мощностей, он будет перерабатываться за рубежом и возвращаться, в том числе, и к нам", - добавил представитель Cargill. Он не уточнил, какую долю российского рынка лецитина позволит занять новое предприятие.

Компания Cargill занимается поставками продуктов питания, сельскохозяйственных, финансовых и промышленных товаров и услуг по всему миру. В городе Ефремове Тульской области у компании есть своя производственная площадка, которая является для него градообразующим предприятием. На ней производят крахмалы, патока, глюкозно-фруктозные сиропы, глютен, жиры и растительные масла, корма для крупного-рогатого скота, полуфабрикаты из мяса птицы.