В ОАК появились новые вице-президенты

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК") утвердил организационные изменения в структуре корпорации, изменяющие области ответственности вице-президентов и вводящие новые позиции. Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации.
"Блок операционного управления будет находиться в подчинении первого вице-президента, за ним будет закреплена ответственность по организации эффективного управления основными операционными процессами, включая закупки, производство, качество и продвижение продукции", - говорится в сообщении.
Блок административного управления будет работать в подчинении исполнительного вице-президента, он будет отвечать за поддерживающие бизнес-процессы.
Кроме того, введена должность директора по развитию бизнеса в функциональном подчинении вице-президента по экономике и финансам. Также введена должность вице-президента по правовому обеспечению и корпоративному развитию с исключением должности директора по корпоративным и имущественным отношениям. Помимо этого введена должность директора по внешним связям для поддержки эффективных взаимоотношений с государственными и муниципальными органами власти.
В отдельный филиал ПАО "ОАК" будут выделена работа по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.
О кандидатурах для новых назначений в компании не сообщают. Ранее совет директоров ОАК переизбрал своим председателем министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. В состав совета директоров ОАК, помимо Мантурова, входят советник президента корпорации Борис Алешин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, замминистра финансов РФ Андрей Иванов, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин и заместитель министра транспорта Александр Юрчик.