ОПЕК+ обсудит в Алжире квоты на рост добычи на фоне внутренних разногласий

АЛЖИР, 22 сентября. /ТАСС/. Министры ОПЕК+ в субботу прибывают в Алжир, где начинаются предварительные мероприятия в преддверии запланированного на 23 сентября заседания мониторингового комитета, на котором обсудят, как распределить дальнейший рост добычи между странами и сохранить приемлемый уровень цен на нефть при этом.

Решение министры будут принимать под давлением США, которые призвали ОПЕК поднять добычу, чтобы цены на нефть снизились.

Ожидается, что участники в субботу перед заседанием 23 сентября проведут ряд встреч. Кроме того, технический комитет, состоящий из экспертов стран - участниц соглашения ОПЕК+, рассмотрит отчет о ходе исполнения сделки.

Само заседание 23 сентября обещает стать самым массовым для встреч такого формата. Министры планируют отметить вторую годовщину алжирских договоренностей, которые и легли в основу соглашения ОПЕК+. Ожидается, что участие во встрече примут делегации 20 стран.

Рост добычи

Добыча в ОПЕК+ растет с мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против Ирана и стало понятно, что с рынка могут уйти до 2,6 млн баррелей в сутки иранского экспорта. Санкции, а также стремительное падение добычи в Венесуэле, Мексике и ряде стран Африки могут привезти к катастрофическому дефициту на рынке нефти, предупреждал министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. В июне, совместно с главой российского Минэнерго Александром Новаком, он заявил о необходимости смягчить действующие в рамках Венского соглашения ограничения и с июля увеличить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки.

По состоянию на август задача была почти выполнена: уровень исполнения сделки снизился с 150% в предыдущие месяцы до 108%, а по расчетам МЭА, и вовсе до 103%. Прирост добычи дали в основном Саудовская Аравия и Россия, которые уже полностью вернули свои квоты по сокращению. Так, российская добыча в сентябре достигла 11,3 млн баррелей в сутки (1,55 млн тонн в сутки на 19 сентября по данным ЦДУ ТЭК, переведенные в баррели с коэффициентом 7,33 - прим. ТАСС). В октябре 2016 года, принятом за базовый уровень, от которого Россия сократила 300 тыс. баррелей в сутки, добыча составляла 11,247 млн баррелей.

И хотя общая цель почти достигнута, пусть и усилием всего нескольких стран, сигналов о том, что рост добычи остановится, не поступало. Напротив, российский министр энергетики Александр Новак предупредил недавно, что цены на нефть в долгосрочной перспективе опустятся до $50 за баррель. По данным источников Reuters, министры могут обсудить на встрече в Алжире рост добычи еще на 0,5 млн баррелей в сутки.

Снизить цены от ОПЕК на этой неделе вновь потребовал Трамп. Ранее посещавший Москву с визитом глава Минэнерго США Рик Перри говорил, что Россия, Саудовская Аравия и США должны совместными усилиями предотвратить резкий рост цен на нефть и приветствовал увеличение добычи тремя крупнейшими производителями. Цены на бензин в США в преддверии выборов в конгресс достигли четырехлетнего максимума.

Перри провел переговоры не только с Новаком, но и с саудовским коллегой. Впрочем, источники в правительстве королевства сообщали, что приемлемой для экономики Саудовской Аравии является цена в $70-80 за баррель.

Ранний выход

Если консенсус по поводу 0,5 млн баррелей будет достигнут в Алжире, то с учетом текущего восстановления общий рост может составить 1,5 млн баррелей в сутки, что почти полностью компенсирует сокращённые ранее 1,8 млн баррелей. Напомним, что соглашение об ограничении добычи действует до конца 2018 года.

Вопрос о том, кто поделит между собой этот рост, станет другим пунктом повестки. По данным МЭА, свободными мощностями для добычи обладают Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ. Устойчивый рост добычи в таких странах как Иран, Ливия и Нигерия в агентстве ставят под сомнение из-за нестабильной внутренней обстановки.

Против дополнительных баррелей на рынке, а также их дележа среди привилегированных участников выступает Иран, нефтяной экспорт которого с 4 ноября окажется под запретом. Глава миннефти Ирана Бижан Намдар Зангане обвинил ряд стран ОПЕК+ в том, что они "потакают США, которые развернули экономическую войну против Ирана". Зангане также настаивает на том, что мониторинговый комитет, в который входит всего шесть стран-участниц, не обладает полномочиями принимать такие решения. Это зона ответственности министерской встречи стран ОПЕК и не ОПЕК, писал он в своем письме министрам комитета и в ОПЕК.

Однако очередная встреча стран альянса состоится только в начале декабря. И основным вопросом повестки на ней заявлено продление кооперации ОПЕК+ на бессрочной основе. Соответствующие договорённости между президентом России Владимиром Путиным и кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом были достигнуты летом этого года.