Белоруссия и РФ в течение недели выработают план взаимных поставок сельхозпродукции

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия пришли к полному пониманию по вопросам взаимных поставок сельхозпродукции и в течение недели выработают соответствующий план. Об этом заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по итогам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Немало внимания уделили вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное", - заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.