В Минске считают результативными белорусско-российские переговоры в Сочи

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Переговоры президентов Белоруссии и России в Сочи с участием членов правительств оказались результативными, их итоги позволят к концу года в основном решить торгово-экономические проблемы двусторонних отношений. Такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который по возвращении из Сочи в субботу собрал членов правительства на совещание.

"Основная часть переговоров была один на один с президентом [России]. Переговоры длились шесть часов, даже больше, и, если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры, но результативные", - констатировал белорусский лидер. Одним из основных в ходе белорусско-российской встречи стал вопрос поставок в Белоруссию российских нефтепродуктов. За семь месяцев 2018 года Белоруссия импортировала из РФ 2,4 млн т нефтепродуктов. В Москве увидели в этом потери для российского бюджета и пригрозили прекратить поставки с четвертого квартала, а в будущем году сократить их до 100-300 тыс. т, Минск же выступил против их сокращения.

По словам Лукашенко, в ходе переговоров удалось продвинуться в решении этой проблемы, а также вопроса возврата в белорусский бюджет средств от "перетаможки" 6 млн т российской нефти. "Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске, и в Душанбе [на полях предстоящего саммита СНГ] окончательно согласуем решение этого вопроса", - сказал Лукашенко. "Но фактически он решен: нужно выбрать тот или иной вариант", - сказал белорусский лидер. Остается неясным, определилась ли белорусская сторона с каким-либо вариантом решения вопроса.

После совещания стало известно о телефонном разговоре президентов двух стран, после которого белорусская сторона заявила об окончательном решении вопросов поступления в бюджет Белоруссии экспортных пошлин от сырой нефти и оплаты российского природного газа. "Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи, в частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром", - сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Курирующий в белорусском правительстве ТЭК вице-премьер Игорь Ляшенко в беседе с журналистами обошел стороной тему поставок нефтепродуктов, "перетаможки" нефти и расчетов за газ, акцентировав вместо этого внимание на вопросах вступающего с нового года в РФ налогового маневра и необходимости компенсации Белоруссии связанных с этим потерь для бюджета: "Мы уже обозначили эти вопросы, сейчас идет расчет параметров для достижения этих компенсаций". Он заверил, что у российской стороны есть понимание, что такие компенсации должны быть, и обратил также внимание, что белорусские НПЗ по-прежнему будут получать сырье для загрузки производственных мощностей в полном объеме. "Это самая главная договоренность, позволяющая реализовывать евразийские договоренности, - отметил он. - Традиционно это объемы, достаточные для загрузки заводов, и даже предусмотрена возможность поставки с корректировкой - плюс 10% под наши растущие объемы производства".

Обмен продовольствием

Судя по комментариям с белорусской стороны, наиболее значимых результатов стороны достигли в области взаимных поставок продовольствия. От вице-премьера белорусского правительства Михаила Русого стало известно о планируемом подписании 12 октября в Могилеве индикативных балансов по поставкам продовольствия. "По этим балансам мы договорились, они согласованы с Российской Федерацией. С согласия глав государств они будут подписаны 12 октября на Форуме регионов", - сказал вице-премьер.

Русый уточнил, что балансы проработаны с российской стороной по видам и товарам. "Мы увеличили по предложению российской стороны поставки сыров, несколько уменьшили поставки концентрированного молока. В пересчете на молоко это примерно 102% по тем балансам, которые были по молочным продуктам на 2018 год, по мясу подвижки еще больше - 111%, есть просьба увеличить поставки говядины. Мы готовы это сделать, и мы обеспечим", - проинформировал вице-премьер.

На переговорах в Сочи затрагивалась также тема ограничений, периодически вводимых Россельхознадзором в отношении белорусских предприятий. Президент Лукашенко рассчитывает на понимание со стороны руководства России доводов белорусской стороны. "Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена", - сказал Лукашенко. Но пока, констатировал он, "и сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок".

Финансовый блок

Белорусская делегация возила в Сочи пакет финансовых вопросов, решение которых зависит от российской стороны. Во-первых, остается неясной судьба выделения Белоруссии двух оставшихся траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Все понимают, что решение об их выделении зависит в первую очередь от России, как главного донора фонда. В связи с этим Лукашенко заверил, что получил от российского коллеги поддержку в решении этого вопроса.

"Мы получили пять траншей, остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу", - сказал Лукашенко. При этом он заявил, что шестой транш в сумме 200 млн долларов Белоруссия получит уже в ближайшее время. В целом кредит ЕФСР для Белоруссии составляет $2 млрд.