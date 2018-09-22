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Северный Кавказ

Около 23 млрд рублей нужно для решения проблем с обеспечением водой жителей Дагестана

В республике необходимо завершить строительство 43 объектов водоснабжения и водоотведения, сообщил врио министра строительства и ЖКХ региона Малик Баглиев

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Около 23 млрд рублей требуется для решения проблем обеспечения жителей Дагестана водой, заявил в субботу врио министра строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Врио министра подробно рассказал руководителю региона о предпринимаемых мерах по решению острых вопросов водообеспечения жителей республики. По словам Баглиева, на эти цели необходимо потратить почти 23 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

"Нам надо завершить строительство объектов водоснабжения и водоотведения. Их 43. Среди первоочередных задач мы выделили строительство 11 объектов, в том числе и водообеспечение Буйнакска. На эти объекты требуется 5,3 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Баглиева.

По его словам, минстрой республики обратился с этим вопросом в министерство РФ по делам Северного Кавказа и в Минстрой России. "По их рекомендации проводим инвентаризацию данных 11 объектов, которая к концу октября будет завершена. Однако, желая ускорить процесс, мы также подали заявку на выделение республике 18 млрд 700 млн рублей в рамках национального проекта "Экология", - сообщил врио министра.

Врио председателя правительства Дагестана Артем Здунов предложил "более экономичный" вариант решения проблемы водоснабжения Буйнакска - за счет сооружения трех новых артезианских скважин. Васильев поддержал эту инициативу и дал соответствующие поручения руководителям органов исполнительной власти, отметили в пресс-службе.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСКФОДагестан
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