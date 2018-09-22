В Омане оценили, как антииранские санкции повлияют на нефтяной рынок

АЛЖИР, 22 сентября. /ТАСС/. Недопоставки нефти после введения санкций в отношении Ирана могут упасть на 600 тыс. баррелей в сутки. Такое мнение в кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+ высказал министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.
По словам главы миннефти, пока неясно, насколько ОПЕК+ должен нарастить добычу, чтобы компенсировать ожидающееся падение. "Разговоры идут о том, что нужно сделать [объем добычи] больше, чем было решено в июне [когда добычу было решено нарастить на 1 млн баррелей в сутки]", - цитирует министра агентство Bloomberg.
По данным источников агентства, эксперты мониторингового комитета не обсуждали возможный рост добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.
22-23 сентября в Алжире проходит заседание министерского мониторингового комитета, который должен обсудить дальнейшие действия ОПЕК+ в условиях санкций на иранский экспорт нефти и падения добычи в Венесуэле, Мексике и других странах.