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В Омане оценили, как антииранские санкции повлияют на нефтяной рынок

Министр нефти и газа страны Мухаммед бен Хамад ар-Румхи заявил, что недопоставки нефти после введения санкций в отношении Ирана могут упасть на 600 тыс. баррелей в сутки

АЛЖИР, 22 сентября. /ТАСС/. Недопоставки нефти после введения санкций в отношении Ирана могут упасть на 600 тыс. баррелей в сутки. Такое мнение в кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+ высказал министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

По словам главы миннефти, пока неясно, насколько ОПЕК+ должен нарастить добычу, чтобы компенсировать ожидающееся падение. "Разговоры идут о том, что нужно сделать [объем добычи] больше, чем было решено в июне [когда добычу было решено нарастить на 1 млн баррелей в сутки]", - цитирует министра агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, эксперты мониторингового комитета не обсуждали возможный рост добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.

22-23 сентября в Алжире проходит заседание министерского мониторингового комитета, который должен обсудить дальнейшие действия ОПЕК+ в условиях санкций на иранский экспорт нефти и падения добычи в Венесуэле, Мексике и других странах.

Теги
АлжирМексикаИранОманВенесуэлаСитуация вокруг ИранаРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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