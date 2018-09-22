"Россети" готовят комплексную программу модернизации электросетей Чечни

ТВЕРЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Электросетевой холдинг "Россети" в настоящее время готовит комплексную программу модернизации электросетевого комплекса Чеченской республики. Об этом сообщил журналистам глава компании Павел Ливинский.

"В Чеченской республике у нас крайне тяжелая ситуация по состоянию сетей. Но мы там сейчас делаем комплексный проект обновления инфраструктуры Чеченской Республики. И когда он выйдет, мы будем собирать модель по источникам финансирования и по срокам его реализации", - сказал он.

"Россети" в регионах с наиболее критичным состоянием электросетевого комплекса проводят комплексные учения энергетиков. Летом энергетики всей страны в течение месяца модернизировали электросетевую инфраструктуру в нескольких районах Дагестана, 22 сентября начали трехмесячные учения в Тверской области.

В рамках учений в Тверской области более 5 тыс. энергетиков дочерних компаний "Россетей" - "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья" - расчистят более 6,5 тыс. га просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновят 530 км электросетей с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный.

"Если здесь (в Дагестане и Тверской области - прим. ТАСС) за счет массовой мобилизации возможны и целесообразны масштабные мероприятия с понятным результатом в короткий срок, то там [в Чечне] требуется в целом достаточно серьезная программа обновления инфраструктуры - требуется серьезное проектирование и время на строительно-монтажные работы. То есть там уже не характер учений больше, а системный план обновления инфраструктуры", - сказал Ливинский.

Он не уточнил, в какие сроки планируется завершить работу над подготовкой комплексной программы модернизации электросетей в Чечне и приступить к обновлению электросетевого комплекса республики.