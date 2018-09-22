Comcast предложила почти $40 млрд за Sky

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Медиакорпорация Comcast предложила приобрести компанию спутникового телевидения Sky за £30 млрд (около $39,5 млрд), что на 10% больше альтернативного предложения, сделанного холдингом 21st Century Fox в ходе состоявшегося в субботу аукциона. Об этом сообщает телеканал Sky News.

После завершения аукциона, проходившего в три раунда со стартовым предложением в £14 за акцию против итоговых £17,28, у акционеров Sky будет две недели для того, чтобы принять формальное решение о том, которое из предложений является предпочтительным. Фактически же затянувшийся почти на два года спор вокруг того, кому будет принадлежать Sky, эксперты уже считают завершенным.

Еще в декабре 2016 года медиамагнат Руперт Мердок, который в тот момент контролировал 21st Century Fox, предложил акционерам Sky выкупить у них 61% акций этой компании (39% акций Sky принадлежат 21st Century Fox). Предложение Мердока, на которое согласилась Sky, вызвало настороженность у британского правительства и политиков, которые опасаются усиления и без того значительного влияния Мердока на СМИ в Великобритании и Европе. Поэтому процесс рассмотрения заявки властями был долгим и тщательным.

В декабре прошлого года медиакомпания Walt Disney объявила о приобретении 21st Century Fox, вместе с принадлежащими ей 39% акций Sky, сделка была завершена в июле этого года, ее сумма составила $71 млрд. После смены владельца 21st Century Fox заявила, что предложение о выкупе акций Sky остается в силе. В феврале этого года предложение об установлении контроля над Sky выдвинула кабельная компания Comcast. В результате британский Комитет по слияниям и поглощениям принял решение провести аукцион между претендентами на приобретение акций.

Как отмечают опрошенные Sky News эксперты, для обоих американских компаний приобретение Sky было возможностью диверсифицировать источники доходов, выйдя на европейский рынок, одновременно усилив свои позиции в конкурентной борьбе с сервисами потокового видео Netflix и Amazon Prime Video.