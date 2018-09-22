"Россети": переход на долгосрочные тарифы поможет реализовать программу цифровизации сетей

ТВЕРЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Финансирование программы цифровизации электросетевого комплекса страны, разработанной "Россетями", не потребует дополнительного финансирования из бюджета и не приведет к росту тарифа на передачу электроэнергии. Проект будет реализовываться путем оптимизации затрат холдинга при переходе на долгосрочные тарифы, сообщил журналистам глава холдинга Павел Ливинский.
"Мы сразу позиционировали проект цифровизации сетей как самодостаточный. Мы не требуем ни бюджетных средств, мы не требуем ни дополнительного роста тарифов, мы сразу говорим, что это мероприятие окупается за счет собственных эффектов, - сказал он. - Почему мы говорим про долгосрочные тарифы на период окупаемости данных мероприятий. Достигнутый эффект [от оптимизации затрат] будет идти на окупаемость данных мероприятий, поэтому дополнительного инфраструктурного финансирования под цифровизацию не требуется".
Концепцию цифровизации электросетевой холдинг "Россети" представил в феврале в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Стоимость проекта - 1,3 трлн рублей.
Согласно плану, реализация концепции будет разделена на три этапа. Первый этап должен быть реализован до 2023 года, второй - до 2025 года, третий - до 2030 года. Больше всего инвестиций - 47% от общей стоимости реализации программы - "Россети" планируют освоить в рамках реализации второго этапа цифровизации электросетевого комплекса. В результате цифровизации "Россети" к 2030 году планируют на 30% снизить потери в сетях, операционные и капитальные затраты, а также в 1,5 раза повысить доступность технического присоединения к сетям.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК сообщил, что решение о программе цифровизации электросетевого комплекса РФ до 2035 года, разработанной "Россетями", будет принято этой осенью.
Также в ведомствах в настоящее время обсуждается переход на долгосрочные тарифы для "Россетей". Принципиальную поддержку заинтересованных министерств переход на "длинные тарифы" получил, но сроки перехода на них, а также конкретный срок, на который будут устанавливаться долгосрочные тарифы, пока не определен. Глава холдинга Павел Ливинский отмечал, что долгосрочные тарифы дадут возможность компании зарабатывать на дивиденды без ущерба для инвестиционной программы и не накладывая дополнительные обязательства на потребителей.