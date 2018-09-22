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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Источники: Новак и аль-Фалех обсудят восстановление добычи в ОПЕК+ в двустороннем формате

Министры энергетики России и Саудовской Аравии проведут переговоры накануне заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+

АЛЖИР, 22 сентября. /ТАСС/. Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халед аль-Фалех в Алжире обсудят восстановление добычи в рамках решения ОПЕК+ поздно вечером в субботу в двустороннем формате, сообщили ТАСС два источника в делегациях.

Министры проведут переговоры накануне заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться не только текущее исполнение Венского соглашения, но и дальнейший рост добычи в рамках июньского решения альянса. Встреча тет-а-тет состоится сразу после окончания гала-ужина, который начался в Алжире в 20:00 местного времени (22:00 мск), сообщили собеседники агентства. На нем кроме Новака и аль-Фалеха присутствуют и другие министры, входящие в комитет от Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана, в также генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Новак прибыл в Алжир вечером в субботу, перед началом ужина. Он сообщил журналистам, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в августе составил 129%. В июле этот показатель составлял 109%.

Страны ОПЕК+ договорились с июля смягчить действующие ограничения добычи, чтобы опустить уровень исполнения сделки с 150% до 100%. Для этого странам требуется поднять совокупную добычу на 1 млн баррелей.

Министрам мониторингового комитета предстоит в воскресенье обсудить, насколько еще целесообразно увеличить добычу, а главное, как распределить доли в этой квоте между собой, чтобы достичь цели июньского решения. Свободными мощностями для прироста производства обладают в ОПЕК+ лишь несколько стран, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

Россия и Саудовская Аравия полностью компенсировали свои квоты по сокращению добычи. Так, российская добыча в сентябре достигла 11,3 млн баррелей в сутки (1,55 млн т в сутки на 19 сентября по данным ЦДУ ТЭК, переведенные в баррели с коэффициентом 7,33). В октябре 2016 года, принятом за базовый уровень, от которого Россия сократила добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, добыча составляла 11,247 млн баррелей.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичАлжирКувейтОманОАЭВенесуэлаРоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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