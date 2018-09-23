Саудовская Аравия может нарастить добычу на 1,5 млн баррелей нефти

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия может технически нарастить добычу на 1,5 млн баррелей нефти, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

По его словам, ОПЕК+ сделает все необходимое для обеспечения рынка нужными объемами нефти

"Свободные мощности у нас адекватные. Они больше миллиона баррелей - полтора, если быть точнее", - сказал он.

Он добавил, что одна из целей сегодняшнего заседания - "обеспечить достаточное наличие свободных мощностей для того, чтобы мы могли отвечать на вызовы в будущем".

"Плюс, есть страны, которых сейчас тут нет, но они продолжат наращивать добычу, что должно способствовать дальнейшей стабилизации рынка, особенно Америка", - заключил он.

Ребалансировка рынка

По словам Халеда аль-Фалеха, ОПЕК+ достиг цели по ребалансировке нефтяного рынка.

"Мы достигли цели по ребалансировке рынка. Запасы нефти сейчас находятся на том уровне, где мы и планировали", - сказал аль-Фалех в преддверии заседания мониторингового комитета.

При этом он отметил, что на рынок сейчас влияют такие факторы как санкции и торговые войны. "Надо смотреть не только на предложение, но и на зональные ситуации со спросом", - отметил он.

Фактор США

Халед аль-Фалех подчеркнул, что ОПЕК+ не учитывает высказывания президента США при принятии решений. "Это, конечно же, неправда. Мы смотрим [не на Twitter президента США Дональда Трампа], а на более важные вещи, такие как ценообразование и рынок", - сказал министр, отвечая на вопрос, учитывает ли ОПЕК+ в своих решениях заявления Трампа.

Сегодня ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что требования Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть не должны оказывать влияния на принимаемые участниками картеля решения на проходящем в Алжире заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

Речь идет о записи Трампа в преддверии заседания мониторингового комитета в Алжире. "Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!" - написал Трамп.