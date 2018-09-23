Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал обсуждать рост добычи в условиях санкций против Ирана

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Алжире. На нем страны-экспортеры нефти обсудят, как реагировать на падение добычи в Иране, Венесуэле и других странах после сентября, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мониторинговый комитет состоит из шести стран, участвующих в Венском соглашении об ограничении добычи: Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Оман. Всего в сделке участвуют 24 страны. Министры собираются раз в два месяца для того, чтобы обсудить текущие итоги исполнения соглашения. Заседание началось в 9:00 воскресенья по местному времени (11:00 по Москве).

Комитет (JMMC) также наделен функцией рекомендовать странам соглашения те или иные меры, необходимые для регулировки рынка. Так, на заседании в июне комитет предложил смягчить действующие ограничения и нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки вследствие падения добычи в (Иране из-за санкций), Венесуэле и ряде других стран (снижение из-за внутренних причин).

В августе ОПЕК+ выполнил соглашение на 129%, говорил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак, а по июньскому решению оно должно достичь 100%. В последние несколько месяцев перед июнем сделка перевыполнялась (около 150%).

Недопоставки нефти после вступления в ноябре в силу санкций США против Ирана могут достичь 600 тыс. баррелей в сутки, говорил вчера журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи. Он также сообщил, что "в ОПЕК+ есть разговоры о том, что надо сделать больше, чем было решено в июне". Какие цифры при этом министры обсуждают, он не назвал. Reuters сообщал о том, что "на столе переговоров дополнительные 500 тыс. баррелей в сутки", однако пока эта информация не подтвердилась.

По окончании заседания планируется пресс-конференция для СМИ, в которой, как ожидается, примут участие Александр Новак и его саудовский коллега министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалех.