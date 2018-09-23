Источник: ОПЕК+ в декабре может обсудить продление ограничений по добыче на 2019 год

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в декабре могут рассмотреть вопрос о продлении мер по ограничению добычи на 2019 год, так как сценарий, представленный в воскресенье на рассмотрение министерского мониторингового комитета, говорит о возможности переизбытка предложения из-за роста сланцевой добычи в США, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

По его словам, соответствующий сценарий представил технический комитет, который заседал накануне.

"Излишки могут вернуться на уровень 2014 года. В декабре обсудят продление сокращения в 2019 году. Но уже от новых уровней", - сказал он. В воскресенье мониторинговый комитет вопреки ожиданиям не стал рассматривать вопрос о дополнительном росте добычи сверх 1 млн баррелей в сутки.

Следующая очередная конференция ОПЕК состоится 6 декабря в Вене, на следующий день встреча пройдет в составе ОПЕК+, сообщил также собеседник агентства.

Заседание министерского мониторингового комитета назначено на 11 ноября в Абу-Даби, подтвердил он, но отметил, что дата предварительная.