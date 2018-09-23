Новак: текущая цена на нефть является сбалансированной, но она учитывает и геополитику

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Текущая цена на нефть является сбалансированной, но она учитывает и геополитику, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Ну вы видите, что она держится на одном и том же уровне долгое время. Это означает, что рынок сбалансирован", - сказал он, отметив, что надо посмотреть, как будет развиваться ситуация в четвертом квартале и начале следующего года, когда спрос традиционно снижается.

"Она сбалансирована, но она учитывает некоторые геополитические факторы, ожидания. В цене есть некая доля премии, которую только рынок может оценить", - заключил он.

Глава Минэнерго РФ также добавил, что мониторинговый комитет ОПЕК + рекомендовал соблюдать июньское решение.

"Сегодняшнее решение JMMC [мониторинговый комитет] было рекомендовать всем следовать июньским договоренностям. Поэтому, я думаю, мы в ближайшие месяцы выйдем на целевой уровень - 1,8 млн баррелей сокращения. [Cрок] сентябрь - октябрь", - сказал он.

Текущая добыча нефти

Текущая добыча нефти в России "немного больше", чем в августе, передает агентство Bloomberg слова Новака.

Добыча нефти в РФ, отметил он, на текущий момент близка к рекордному показателю октября 2016 года.

Россия в рамках решения ОПЕК+ на середину сентября 2018 года (по данным на 16 сентября) увеличила добычу нефти на 16,4 тыс. т (на 1%) в сутки по отношению к среднему значению августа - до 1,546 млн т. С начала июля добыча выросла на 2,4%, или 36 тыс. т в сутки. Такие данные следуют из статистики Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) по добыче нефтяного сырья в России.

Страны ОПЕК+ договорились с июля смягчить действующие ограничения добычи, чтобы опустить уровень исполнения сделки с 150% до 100%. Для этого странам требуется поднять совокупную добычу на 1 млн баррелей в сутки. В августе этот показатель составил 129%. По словам главы Минэнерго Александра Новака, ОПЕК+ сможет достичь планки в 100% уже в сентябре - октябре.