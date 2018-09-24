Снегопад погубил сельскохозяйственные культуры на 22 тыс. га в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 24 сентября. /ТАСС/. Выпадение мокрого снега в Бурятии привело к гибели сельскохозяйственных культур в нескольких районах республики. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

"Осадки привели к полеганию и гибели сельскохозяйственных культур. Больше всего пострадали Бичурский, Кяхтинский, Тарбагатайский и Мухоршибирский районы. Общая площадь полей сельскохозяйственных культур, пострадавших от снегопада, составляет 22,3 тыс. га", - отметили в пресс-службе.

Мокрый снег шел на территории Бурятии в период с 19 по 20 сентября. Осадки сопровождались понижением температуры воздуха. "В настоящее время в районах, на местах, работают комиссии, специалисты определяют нанесенный ущерб", - добавили в министерстве.