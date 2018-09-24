Комитет Думы одобрил ко II чтению зачисление в ПФР конфискованных средств коррупционеров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд РФ (ПФР) средства от конфискованного имущества коррупционеров. Законопроект был принят в первом чтении 20 сентября, во втором чтении Госдума планирует рассмотреть его 25 сентября

Проект документа расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет ПФР. Новым источником станут средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ, следует из законопроекта. Согласно документу, денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате коррупционных преступлений и обращенного в доход РФ, зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий.

Объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей, говорится в пояснительной записке со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Планируется, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

Впервые с предложением направлять на пенсии денежные средства, конфискованные по коррупционным преступлениям, выступил летом на генеральном совете "Единой России" секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Авторами разработанного законопроекта стали, помимо депутатов Госдумы от "Единой России", члены Совета Федерации Валерий Рязанский, Сергей Рябухин, Андрей Турчак, Галина Карелова и другие - всего 31 автор законодательной инициативы.