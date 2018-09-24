В Псковской области с начала года почти в 1,5 раза увеличилось производство свинины

ПСКОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Агропредприятия Псковской области с начала 2018 года увеличили производство свинины почти в 1,5 раза, до 152 тыс. тонн. Этого удалось достичь за счет работы с инвесторами, которые смогли увеличить объемы, сообщил в понедельник ТАСС начальник управления сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

"За восемь месяцев этого года в регионе произведено свинины 152 тыс. тонн, в 2017 году на этот период было лишь 123,7 тыс. тонн. Этого удалось достичь за счет грамотно выстроенной работы с инвесторами, которые увеличивают поголовье свиней. Данный показатель вырос за счет увеличения мощностей "Великолукского свиноводческого комплекса", где численность свиней увеличилась на 140 тыс. голов", - сказал собеседник агентства.

Ранее псковские власти сообщали, что одно из крупнейших животноводческих предприятий страны, ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" (входит в "Великолукский агропромышленный холдинг") будет достроен в Псковской области к 2020 году. Общая стоимость проекта составит 50 млрд рублей, реализация этого проекта позволит региону существенно увеличить объем производства свинины.

По данным регионального управления сельского хозяйства, сейчас Великолукским свиноводческим комплексом создано более 2,8 тыс. рабочих мест, в прошлом году комплекс вошел в первую двадцатку производителей свинины в России. На протяжении последних пяти лет Псковская область занимает первое место по приросту производства скота и птицы в СЗФО и лидирующее положение в РФ по приросту свиней в живом весе.