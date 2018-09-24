Минниханов поручил ввести комплекс по переработке нефтяных остатков "ТАИФ-НК" в 2018 году

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ввести в эксплуатацию комплекс по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков "ТАИФ-НК" до конца этого года.

Ранее сообщалось, что с запуском этого комплекса глубина переработки на ТАИФ-НК вырастет до 98,5 %. Производительность по бензинам стандарта "Евро-5" будет увеличена до 680 тыс. тонн в год. Сейчас компания способна выпускать 600 тыс. тонн автомобильных бензинов.

"До конца года необходимо завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию комплекс по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков "ТАИФ-НК". Стоимость проекта составляет $1,7 млн", - сказал он в понедельник, выступая с ежегодным посланием Государственному совету республики.

ОАО "ТАИФ-НК" - нефтеперерабатывающий комплекс, включающий в себя нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и производство по переработке газового конденсата. Предприятие является ключевым звеном нефтегазоперерабатывающего направления деятельности группы компаний "ТАИФ".

Основными видами деятельности предприятия являются нефтепереработка, реализация нефтепродуктов и их производных, а также строительство и эксплуатация промышленных производств нефтехимии. Продукция включает в себя бензин, керосин, дизельное топливо, в состав завода входят завод бензинов, завод по переработке газового конденсата и нефтеперерабатывающий завод.