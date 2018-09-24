Ассигнования бюджета на развитие АПК в 2022-2025 годах могут составить 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования госпрограммы развития АПК в России из средств федерального бюджета в 2022-2025 годах может составить 1,5 трлн руб. Об этом говорится в проекте новой госпрограммы, размещенному на портале regulation.gov.ru.
Как отмечается в документе, в 2022 году на эти цели в бюджете заложено 328,125 млрд руб., в 2023 году - 338,828 млрд руб., в 2024 году - 347,428 млрд руб., в 2025 году - 212,738 млрд руб. Средства также будут выделяться из бюджетов субъектов России и из внебюджетных источников. Общий объем финансирования госпрограммы в 2022-2025 годах может достичь 1,7 трлн руб.
В документе также говорится, что увеличение объемов производства продукции растениеводства в 2025 году ожидается на 18,9% к уровню 2017 года, животноводства - на 11,7%, пищевых продуктов - на 30,2%.
В рамках реализации проекта по стимулированию инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе РФ планируется повысить рентабельность сельскохозяйственных организаций до уровня не менее 17,8% к 2025 году, что позволит привлечь кредитные ресурсы в объеме не менее 5,6 трлн руб. к 2025 году.
Кроме того, планируется обновление тракторного парка, прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, сокращение всех видов затрат на производство сельскохозяйственной продукции и увеличение объемов экспорта сельхозпродукции.
Как сообщал ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, Минсельхоз планирует до конца года внести в правительство проект обновленной программы развития сельского хозяйства, которая будет продлена до 2025 года. Предполагается, что все действующие меры господдержки будут сохранены. Ключевые изменения связаны с включением в нее федеральных проектов "Экспорт продукции АПК" и "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации", пояснял он.
О том, что Минсельхоз предлагает обновить госпрограмму развития сельского хозяйства, в июле в Совете Федерации сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев. Тогда вице-премьер отметил, что России предстоит перенастройка сельскохозяйственной политики.
Президент России Владимир Путин в майском указе поручил увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 году. При этом экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд.