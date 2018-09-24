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Правительство направило в Госдуму законопроект о запрете на создание унитарных предприятий

Исключения касаются унитарных предприятий, созданных для обеспечения обороны, государственной или общественной безопасности и предусмотрено ФЗ, актом президента или правительства

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, которым устанавливается запрет на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий. Об этом сообщает сегодня пресс-служба кабинета министров, комментируя итоги состоявшегося 20 сентября заседания.

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства России.

Как сообщалось ранее, законопроект устанавливает запрет на создание унитарных предприятий либо изменение видов их деятельности, за исключением случаев, когда унитарное предприятие создается в целях обеспечения обороны, государственной или общественной безопасности и предусмотрено федеральным законом, актом президента или правительства России.

Еще одно исключение, предусмотренное законопроектом, - если унитарное предприятие создается для работы в сферах естественных монополий или гособоронзаказа в качестве предприятия-исполнителя.

ФАС России предлагается наделить полномочиями по выдаче заключений о соответствии создания унитарного предприятия или изменения им видов деятельности антимонопольному законодательству.

"Законопроектом также предусматривается, что государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу предлагаемых изменений и осуществляющие деятельность на товарных рынках, <…> будут подлежать ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 1 января 2021 года", - говорится в материалах к законопроекту. Если решение о ликвидации не будет принято или не будет исполнено до указанного срока, то она будет проведена в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

По информации ФАС России, на начало 2018 года в России зарегистрировано 18 тыс. 624 унитарных предприятия, что на 39% больше, чем в начале 2013 года.

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Россия
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