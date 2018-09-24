Владимир Сипягин намерен провести аудит промышленных предприятий Владимирской области

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах главы Владимирской области Владимир Сипягин намерен провести аудит промышленных предприятий, чтобы определить дальнейшие направления их развития. Об этом он сообщил журналистам в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам голосования.

"Один из приоритетов в сфере экономики - создать полный аудит всех промпредприятий и решить, что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить будущее сотрудников. По итогам аудита определятся вектор развития каждого предприятия, его эффективность", - сказал Сипягин.

Также он сообщил, что планирует пересмотреть принцип формирования плана ремонта дорог в регионе. "Те дороги, которые ремонтируются сейчас и ремонтировались [ранее] на территории области, ремонтировались не по принципу первоочередности", - отметил он.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирал 57,03% голосов, оставив позади действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре 9 сентября, когда явка составила 32,96%. Тогда Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.