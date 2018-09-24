Медведев потребовал как можно скорее решить проблему ликвидации отходов Байкальского ЦБК

"Необходимые решения приняты: есть поручение президента, есть распоряжение правительства, действует специальная федеральная целевая программа. Нужно провести работу по ликвидации отходов, чтобы реализовать приоритеты в сфере экологии. Средства на финансирование работ по ликвидации отходов БЦБК в бюджете на текущий год и два последующих предусмотрены - всего это более 4,5 млрд рублей. Нужно как можно быстрее провести мероприятия по утилизации отходов Байкальского комбината", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал как можно скорее решить проблему ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), отметив, что бюджет 2018-2020 годов предусматривает на эти цели 4,5 млрд рублей.

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Медведев напомнил, что Байкальский ЦБК не работает уже несколько лет, "но хранилище его токсичных отходов находятся в километровой зоне от побережья Байкала, оставлять его там абсолютно недопустимо". "Мы все понимаем, как важно беречь это уникальное озеро. Тем более что в случае чрезвычайной ситуации могут пострадать и местные жители, и тысячи туристов", - указал Медведев.

Вице-премьер Алексей Гордеев, докладывая на совещании по этому вопросу, сообщил, что Росгеология является основным исполнителем работ по ликвидации отходов, она заключила соответствующий договор с подрядчиком. В ходе работ, по его словам, пришлось менять проектно-сметную документацию, "тем не менее главный исполнитель работ уже вышел на объект, идут подготовительные мероприятия, ведутся опытно-промышленные работы". По его словам, ход работ контролируют Росприроднадзор и общественные организации.

Вице-премьер добавил, что мероприятия по ликвидации отходов комбината вошли в национальный проект "Экология", по ним будет установлен ежеквартальный контроль. "Мы ставим задачу в трехлетний срок эту работу завершить, сделать так, чтобы объект был полностью экологически безопасен", - добавил вице-премьер.

Медведев еще раз подчеркнул необходимость контролировать эту работу. "Деньги есть, все решения есть. Надо наконец этот вопрос закрыть", - заключил глава правительства.