СМИ: модный дом Versace могут продать за $2 млрд

ТАСС, 24 сентября. У модного дома Versace может появиться новый владелец. О продаже компании может быть объявлено в ближайшие часы, сообщает в понедельник газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в индустрии моды.
По ее данным, речь идет о сделке, сумма которой может составить $2 млрд. Газета утверждает, что среди потенциальных покупателей американская компания Michael Kors, которая год назад купила британского производителя обуви Jimmy Choo за £896 млн (около $1,2 млрд). При этом, по данным издания, владельцем может стать и фирма Tiffany.
Многие итальянские марки перешли к иностранным владельцам, среди них Valentino, Bulgari, Ferre, Fendi и Gucci.
Модный дом Versace был основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче, который в 1997 году был застрелен серийным убийцей на пороге собственного дома. Его дело продолжила младшая сестра - Донателла Версаче.