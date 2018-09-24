Российское судно "Заполярье" задержали в испанском порту

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Оставшееся без топлива судно Мурманского морского пароходства (ММП) "Заполярье" задержано в испанском порту Мотриль. Как сообщил в понедельник ТАСС координатор Международной федерации транспортников Сергей Фишов, у судна просрочены необходимые регистровые документы, и до решения вопроса порт не даст судну разрешения на выход.

"Судно "Заполярье" задержано в испанском порту, куда его отбуксировали на прошлой неделе с рейда", - сказал он.

Как сообщалось ранее, решение о буксировке судна испанская сторона приняла в связи с небезопасным местом стоянки теплохода, отсутствием топлива на борту и истекшими на эксплуатацию судна документами. Теплоход находился на рейде испанской Сеуты с середины июля, по данным профсоюза, все это время экипаж постоянно испытывал трудности с водой, провизией и топливом. Немногим более недели назад пароходство репатриировало 11 российских моряков на родину, предоставив им замену.

Бункеровка

ММП запланировало бункеровку судна "Заполярье" на вторник, 25 сентября. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ММП.

"На 25 сентября запланирована бункеровка судна. На судне имеются достаточные запасы провизии, пресной воды", - сказали в пресс-службе.

В пароходстве добавили, что у экипажа есть возможность беспрепятственного выхода на берег. Задолженности по зарплате морякам нет. "В соответствии с коллективным договором компании, членам экипажей судов, у которых превышен предельный срок работы на судне, установлена оплата труда в повышенном размере", - добавили в компании.

Что касается регистровых документов, просрочка которых не дает судну права выйти из порта, то они сейчас готовятся. "Судовые документы находятся в процессе оформления Российским морским регистром судоходства", - уточнили в ММП.

Всего в зарубежных портах остаются семь судов ММП, основная часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца. Экипажи четырех судов ММП обратились за помощью в Международную федерацию транспортных рабочих. В начале сентября госинспекция труда в Мурманской области оштрафовала ММП на 403 тыс. рублей за несвоевременную выплату зарплаты, отпускных, несвоевременный расчет при увольнении и другие нарушения. Причиной финансовых трудностей ранее в ММП называли западные санкции, общую ситуацию в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок.