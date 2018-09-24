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Мировые цены на нефть
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Цена нефти Brent превысила $81 впервые с 21 ноября 2014 года

На фоне этих новостей российская валюта укрепляется к доллару и евро
© Виктор Драчев/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,9%, до $81,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $81 за баррель 21 ноября 2014 года.

На этом фоне российская валюта укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара уменьшился на 0,9%, составив 65,82 рубля, а курс евро - на 0,8%, до 77,45 рубля.

В воскресенье министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив, предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки. Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ проведет встречу в ноябре.

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Мировые цены на нефть
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