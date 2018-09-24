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На строительство метро в Петербурге в 2019 году планируют выделить 28 млрд рублей

Средства в следующем году в основном пойдут на строительство Красносельско-Калининской и Правобережно-Лахтинской линий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют выделить 28 млрд рублей на строительство метро в 2019 году и по 30 млрд рублей в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщил журналистам председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

"В бюджете на 2019 год заложено 28 млрд рублей на метрополитен, заявка комитета по развитию транспортной инфраструктуры учтена в полном объеме. И по 30 млрд рублей в последующие два года", - сказал он.

По словам Корабельникова, средства в следующем году в основном пойдут на строительство Красносельско-Калининской и Правобережно-Лахтинской линий. В текущем году на строительство метро в Петербурге было выделено 27 млрд рублей. К чемпионату мира по футболу были открыты две станции - "Новокрестовская" и "Беговая", до конца года ожидается сдача трех станций на Фрунзенском радиусе.

В проекте бюджета 2019 года запланированы доходы на уровне 576,295 млрд рублей, расходы - 628,254 млрд рублей, дефицит составит 51,959 млрд рублей. При этом власти допускают увеличение дефицита до максимально возможного размера в рамках второго чтения законопроекта в законодательном собрании.

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