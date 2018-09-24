Медведев проведет совещание по теме импортозамещения в сфере радиоэлектроники

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет во вторник совещание, посвященное импортозамещению и развитию рынка сбыта в сфере радиоэлектроники. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"25 сентября Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам импортозамещения в изделиях радиоэлектроники и развития рынка сбыта российской электронной компонентной базы", - говорится в сообщении. Мероприятие пройдет на юге Москвы на площадке научно-производственного предприятия "Итэлма", специализирующегося на производстве электрооборудования для автотранспорта.

В совещании примут участие вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр экономического развития Максим Орешкин и руководители профильных компаний.

В апреле текущего года, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности кабмина, Медведев назвал радиоэлектронику в числе нескольких направлений, по которым импортозамещение идет быстрее, чем планировалось. В целом глава правительства тогда подтвердил, что долгосрочной задачей кабинета является разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную российскую продукцию. По его словам, речь идет не о тотальном вытеснении всего импорта, а только о тех позициях и секторах, где эта зависимость приобрела критический характер.

Предприятие "Итэлма", на площадке которого пройдет совещание, было создано в 1994 году на базе небольшой инжиниринговой компании. В настоящее время оно входит в группу компаний "Итэлма" и располагается на территории одноименного технопарка в столице. Основная продукция предприятия - системы управления двигателем, приборы бортовой электроники, мультимедиа, навигация, телематика, компоненты системы интеллектуальной помощи водителю. Речь идет о полном цикле производства - от разработки до выхода в серию широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции для автомобильной промышленности, авиационно-космической отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.