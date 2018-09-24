В Южно-Сахалинске пройдет международная конференция "Нефть и газ Сахалина"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина-2018" состоится 25 - 27 сентября в торгово-деловом центре "Столица" в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в огркомитете форума.

"Уникальное мероприятие соберет более 500 руководителей компаний и организаций нефтегазовой отрасли Сахалинской области, Дальнего Востока России, а также Азиатско-Тихоокеанского региона, в течение трех дней они будут обсуждать важнейшие для отрасли вопросы и последние новости, устанавливать новые деловые контакты", - сообщили организаторы.

Три дня насыщенной программы конференции включают пленарную сессию, с выступлениями представителей федеральных и региональных органов власти РФ, ведущих российских и зарубежных компаний-операторов нефтегазовых проектов, сессию "Новости проектов", которая предоставит информацию о всех крупнейших проектах региона из "первых рук", панельную дискуссию посвященную будущему энергетических рынков, а также фокусные сессии, дискуссии и рабочие группы. В 2018 году впервые в рамках конференции будут организованы личные встречи участников конференции с операторами проектов.

С докладами на конференции выступят губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов, председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный и другие.

Мероприятие проводится при официальной поддержке правительства Сахалинской области.